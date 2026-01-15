Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश, कैमरे की नजर में रहेगी अहम गतिविधियां

आयोग का आदेश है कि वीडियोग्राफरों के लिए भी कड़े नियम तय किए गए हैं। किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मित्र, रिश्तेदार को वीडियोग्राफर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वीडियोग्राफर न तो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अपनी सेवाएं देगा और न ही उनका आतिथ्य स्वीकार करेगा। प्रत्येक रिकॉर्डिंग का विवरण लॉग बुक में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे कार्य पूर्ण होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाएगा। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क और प्रक्रिया के तहत रिकॉर्डिंग का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।