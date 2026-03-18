संपादकीयः काबुल पर बरसी आग से पाकिस्तान बेनकाब

दशकों से पनपती उसकी नीति-आतंक को साधन बनाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना ही रही है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाना सीधे एक अस्पताल एवं निरीह मरीज बने और पाकिस्तान का बहाना भी कमजोर पड़ गया। इस मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में एक स्पष्ट नैतिक रेखा खींचती है। भारत ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि निर्दोषों का खून किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह वही दृष्टिकोण है जो एक जिम्मेदार शक्ति को भीड़ से अलग करता है-जहां सिद्धांत, सुविधा से ऊपर होते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान का यह जघन्य आक्रामक कृत्य अफगानिस्तान की संप्रभुता पर भी सीधा हमला है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा तो है ही। काबुल के मलबे में दबी कराहें सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की परीक्षा ले रही हैं। काबुल की सड़कों पर पसरा मातम और मलबे में दबी मरीजों की चीखें न्याय की गुहार लगा रही हैं।