डमी के दम पर हासिल की सरकारी नौकरी, अब मूल व डमी दोनों केंडिडेट गिरफ्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2022 के तहत विभिन्न विषयों की कुल 9,760 पदों पर भर्ती आयोजित की थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद कड़े कदम उठाए गए।

इसके तहत सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान विषय की परीक्षा दोबारा 29 जनवरी 2023 और 30 जुलाई 2023 को कराई गई, ताकि चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जा सके। वहीं अब आरपीएससी ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किया हैं।