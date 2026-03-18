ऐसे थे कुलिश जी : सिद्धांतों व सादगी के प्रतीक बाबूसा.

कुलिश जी को पत्रिका में स्वास्थ्य, धर्म, समाज और कारोबार की खबरों की कमी खल रही थी। मैंने एम.कॉम कर रखा था और आयुर्वेद रत्न भी था। यह बाबूसा. की देन ही रही कि मैं शिक्षक से पत्रकार बन गया। उनके प्रयासों से ही शास्त्रीनगर स्थित योग भवन में पहला अखिल भारतीय योग सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग गुरुओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष बाबूसा. थे, लेकिन मंच पर उन्होंने अपने स्थान पर मुझे बिठाया। योग सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने किया तथा उनके इस अनुरोध को भी बाबूसा. ने अनसुना कर दिया कि वे मंच पर पधारें। कुलिश जी नहीं चाहते थे कि उनकी पब्लिसिटी हो या उनका नाम व फोटो अखबार में छपे। सम्मेलन का विज्ञापन भी उन्होंने पत्रिका में नि:शुल्क छपवाया। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका में योग पर छपे आलेखों के संग्रह ‘स्वास्थ्य सौंदर्य में योग’ का विमोचन बाबूसा. ने किया। रिपोर्टिंग के लिए कई बार उनके साथ घूमने का अवसर मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है मैं उनके साथ राजापार्क स्थित प्राणनाथ मन्दिर के जयंती समारोह की कवरेज के लिए गया था और वे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा-केवल आयोजकों का फोटो छापना है उसमें कुलिश नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आयोजकों का तांता लग जाएगा कि उनके समारोह में भी भाग लें और यह मैं नहीं चाहता।