17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

ऐसे थे कुलिश जी : विश्वसनीय खबरों के प्रबल पक्षधर

अथक परिश्रम और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के सहारे उन्होंने पत्रकारिता को ऊंचाई प्रदान की। वे समाचारों की विश्वसनीयता के प्रबल पक्षधर रहे। आज भी यही विश्वसनीयता पत्रिका की पहचान बनी हुई है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 17, 2026

Rajasthan Patrika

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी

पत्रकारिता के इतिहास में श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। अथक परिश्रम और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के सहारे उन्होंने पत्रकारिता को ऊंचाई प्रदान की। वे समाचारों की विश्वसनीयता के प्रबल पक्षधर रहे। आज भी यही विश्वसनीयता पत्रिका की पहचान बनी हुई है।

पत्रकारिता में मेरी शुरुआत पत्रिका में प्रशिक्षु के तौर पर हुई और तीन दशक तक मैंने वहां बिताए। कुलिश जी से परिचय तो लंबे समय से था, लेकिन मुख्य संवाददाता का महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने के बाद उनसे मेरा संवाद और संपर्क दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। वे ऑफिस में राजनीतिक व प्रशासनिक घटनाक्रम पर नियमित बात करते थे। रोज सवेरे उनको फोन करना मेरी दिनचर्या में शामिल था। इसमें कोई चूक हो जाए तो उनका फोन आ जाता था। वे उस दिन के प्रकाशित समाचारों की समीक्षा करते थे।

छोटी-छोटी खबरों पर निगाह रखते थे

मेरी स्मृति में आज भी एक घटनाक्रम ताजा है, जब मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के जयपुर से बाहर प्रवास पर जाने का संक्षिप्त समाचार प्रकाशित हुआ था। सुबह मेरे फोन करने से पहले कुलिश जी का फोन आ गया कि दौरे का समाचार सही नहीं हैं। छोटी खबर पर भी उनकी नजर और पकड़ देख मैं चौंक गया। उनके नाराजगी भांपते हुए मैंने कारण बताया तो उन्होंने भविष्य में सतर्कता बरतने की हिदायत दी।

सबकी चिंता करते

पिताजी से मित्रवत संबंधों के चलते कुलिश जी का मुझ पर अपार स्नेह और आशीर्वाद रहा। वे मुझे अज्जू या चुन्नू (मेरे घर का नाम) से ही पुकारते थे। उनका स्वास्थ्य नरम रहने लगा था, इसके बावजूद वे नियमित रूप से कार्यालय आते और बाहर पोर्च में गाड़ी में बैठे रहते। वहीं चुनिंदा लोगों से मिलते और उनके लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते। एक दिन मैं अवकाश पर था। कुलिश जी को पता लगा तो वे घर चले आए। मेरे हाथ में थैली थमाते हुए कहा कि तेरे लिए फल लाया हूं। उनकी स्नेहमयी बातें आज भी मेरे स्मृति पटल पर हैं।

एक बार उन्होंने मुझे अपने निवास पर फोन कर तत्काल आने को कहा। मैं हतप्रभ था कि आखिर हुआ क्या। मैं स्कूटर उठाकर फटाफट उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, अज्जू आज इमरती और कचौरी बनी है। तुझे खाने को बुलाया है। मैं रास्ते भर पता नहीं क्या-क्या सोचता उनके घर पहुंचा। वहां उनका प्रेम देख चकित रह गया। एकाध बार मुझे स्कूटर पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हुए देख दफ्तर की तरफ से कार देने के आदेश किए। संभवत: मैं पहला रिपोर्टर था, जिसे संस्थान से गाड़ी मिली।

सहयोगियों का पूरा ध्यान रखते

आपातकाल के दौरान पिताजी कानमल ढड्ढा के सम्पादकीय काफी चर्चित रहे। कुलिश जी पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। जब पिताजी ने लेखनी को विराम देने का तय किया तो कुलिश जी उन्हें मनाने घर आए। उन्होंने कहा कि पत्रिका के आगाज में आपका अहम योगदान रहा है। पत्रिका की शुरुआत ही आपकी प्रिंटिंग प्रेस ‘मधु प्रिन्टर्स’ से हुई थी।

आपकी लेखनी पाठकों में रुचिकर बनी हुई है। उसे कैसे बंद कर सकते हैं। वे किसी तरह पिताजी को समझाने में सफल रहे और पिताजी पत्रिका के लिए लेख लिखते रहे। अपने साथियों को कैसे सहयोग और प्रोत्साहन देना है। यह कुलिश जी बहुत अच्छे से जानते थे। मैं भाग्यशाली हूं, जिसे कुलिश जी का स्नेह और आशीर्वाद लंबे समय तक मिला।

(लेखक पत्रिका से लंबे समय से संबद्ध हैं )

ये भी पढ़ें

ऐसे थे कुलिश जी: बटुआ उल्टा कर उड़ेल दिए थे रुपए
ओपिनियन
Rajasthan Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

Published on:

17 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Opinion / ऐसे थे कुलिश जी : विश्वसनीय खबरों के प्रबल पक्षधर

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

आपकी बात: सार्वजनिक शौचालयों की नियमित देखरेख के लिए क्या कदम उठाए जाएं?

ओपिनियन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरा बाहर नहीं, भीतर के गलत केंद्र को है

ओपिनियन

जातिप्रथा: अर्थव्यवस्था से जन्मी व्यवस्था, जिसे राजनीति ने विवाद बना दिया

Rajasthan Patrika
ओपिनियन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: स्वदेशी नस्ल की गायों के संरक्षण की एक पहल

ओपिनियन

अमरीकी सुरक्षातंत्र से उठा खाड़ी देशों का विश्वास

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.