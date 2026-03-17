ऐसे थे कुलिश जी : विश्वसनीय खबरों के प्रबल पक्षधर

पिताजी से मित्रवत संबंधों के चलते कुलिश जी का मुझ पर अपार स्नेह और आशीर्वाद रहा। वे मुझे अज्जू या चुन्नू (मेरे घर का नाम) से ही पुकारते थे। उनका स्वास्थ्य नरम रहने लगा था, इसके बावजूद वे नियमित रूप से कार्यालय आते और बाहर पोर्च में गाड़ी में बैठे रहते। वहीं चुनिंदा लोगों से मिलते और उनके लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते। एक दिन मैं अवकाश पर था। कुलिश जी को पता लगा तो वे घर चले आए। मेरे हाथ में थैली थमाते हुए कहा कि तेरे लिए फल लाया हूं। उनकी स्नेहमयी बातें आज भी मेरे स्मृति पटल पर हैं।