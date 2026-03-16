ऐसे थे कुलिश जी : सफलता के शिखर पर सहज व सरल

एक बार जब अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जयपुर में नायला ग्राम की यात्रा पर आए थे तो हमने एक विजुअल ग्राफिक्स बनाया, जिसमें ग्रामीण परिवेश में क्लिंटन ऊंट चराते हुए और एकतारा बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय आज की तरह एआइ जैसी तकनीक नहीं होती थी। मॉर्फिंग तकनीक से चेहरे बदलने का काम होता था, जो काफी कठिन थी। बहरहाल विजुअल तैयार हुआ। मैंने उस पर एक शीर्षक लिखा और कोचर साहब को दिखाने के लिए उनके कमरे में पहुंचा। संयोग से कुलिश जी वहीं पास में बैठे थे। मेरे हाथ में कागज देखते ही बोले, क्या ले आए नाहटा जी। मैंने विजुअल उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने जैसे ही विजुअल देखा तो तुरंत ही कहा, अरे यह तो कमाल कर दिया। फिर अपनी जेब से कलम निकाली और नया शीर्षक लिखा, ‘क्लिंटन थारा तीन नाम, बिल, काफिल, मुकाबिल काम’। रात को संपादकीय के साथी राजेश जी का फोन आया कि विजुअल के साथ आपका नाम देना चाहते हैं। मैंने कहा कि बेहतर होगा कि केवल डिजाइनर का नाम दे दिया जाए। मगर बाबूसा. का आदेश था।