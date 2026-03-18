IMD Warning 18 March: राजस्थान के इन 4 जिलों में अगले 90 मिनट का जारी हुआ यलो अलर्ट

19-20 मार्च को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कई जिलों में मौसम अचानक बदलने की संभावना है, जिसमें तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और बारिश हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।