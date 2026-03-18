पश्चिम एशिया के तूफान में भारत की रणनीतिक रस्साकशी

किंतु ईरान की राजनीतिक संरचना इतनी सरल नहीं कि केवल सैन्य प्रहारों से बदल दी जाए। उसकी धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्था दशकों में इतनी संस्थागत हो चुकी है कि बाहरी दबावों के बावजूद वह स्थिर बनी हुई है। युद्ध की यह रणनीतिक शतरंज भारत के लिए कई स्तरों पर चुनौती उत्पन्न कर रही है। यदि तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है, तो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। वह परिवहन, कृषि, उद्योग और उपभोक्ता बाजार तक फैलेगा। फारस की खाड़ी की स्थिरता भारत के लिए सिर्फ विदेश नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न है। पिछले दो दशकों में भारत की पश्चिम एशिया नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले यह नीति मुख्यत: ऊर्जा आयात तक सीमित थी, परंतु अब यह कहीं अधिक बहुआयामी हो चुकी है।