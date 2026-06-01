आइआइटी के विद्यार्थियों की इसरो में भी भागीदारी बढ़े

शोध और नवाचार को अपेक्षाकृत कम महत्त्व

दूसरा कारण यह है कि इसरो की "कम लागत में बड़ी सफलता" वाली छवि को राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। यह निश्चित रूप से गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ वैज्ञानिक मानव संसाधनों में अधिक निवेश की आवश्यकता कई बार पीछे छूट जाती है। देश रॉकेट और अंतरिक्ष मिशनों की सफलता का उत्सव तो मनाता है, लेकिन उन वैज्ञानिकों के वेतन, शोध सुविधाओं और करियर विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं देता जो इन उपलब्धियों के वास्तविक निर्माता हैं। तीसरा बड़ा कारण प्रतिभा पलायन को लेकर दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति का अभाव है। दशकों से भारत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी छात्र विदेशों और निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा व्यापक ढांचा विकसित नहीं किया जा सका है जो शीर्ष प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की ओर आकर्षित कर सके। चौथा कारण भारत में शोध संस्कृति की सामाजिक कमजोरी भी है। यहां अब भी उच्च वेतन को सफलता का प्रमुख मानक माना जाता है, जबकि दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान को अपेक्षित सामाजिक सम्मान और प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। माता-पिता, शिक्षा संस्थान और समाज कॉर्पोरेट पैकेज का उत्सव मनाते हैं, जबकि शोध और नवाचार को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया जाता है।