एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से थमेंगे अनावश्यक विवाद

एसआइआर कोई चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजे पहले ही इस बात को स्थापित कर चुके हैं। इसे जबरिया मुद्दा बनाने की कोशिशें की गईं, मगर मतदाताओं ने इसे वाजिब माना ही नहीं। यदि ऐसा होता, तो इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखाई देता। बल्कि इसके विपरीत प्रभाव यह पड़ा कि मतदाताओं ने निष्पक्ष और साफ-सुथरे मतदान के प्रयासों को प्रभावित करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात के प्रत्यक्ष और सशक्त उदाहरण हैं। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक विरोध जताया और अदालतों में स्वयं पक्ष रखने तक पहुंच गईं। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनके समर्थकों के वोट साजिश के तहत हटाने का काम कर रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष पर्यवेक्षकों की निगरानी में एसआइआर की प्रक्रिया पूरी की गई।

इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने अनेक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन किए और इस अभियान में जुटे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ जोर-जबरदस्ती की। इसके बावजूद चुनाव परिणाम यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जनता ने टीएमसी और ममता बनर्जी के इन प्रयासों को न केवल खारिज किया, बल्कि एसआइआर को निष्पक्ष चुनाव के एक आवश्यक और उचित प्रयोग के रूप में स्वीकार किया। यदि यह कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में पहले से भय और दबाव के माहौल में रहने वाले मतदाताओं को एसआइआर ने स्वतंत्र और निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जितने उपाय किए गए, उनमें एसआइआर का योगदान भी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।