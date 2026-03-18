बच्चों को सिर्फ सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं, समय व मार्गदर्शन भी देना होगा

हर पीढ़ी को अंतत: अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। लेकिन केवल उन्हें कठघरे में खड़ा कर देना समस्या का समाधान नहीं है। इससे अधिक आवश्यक यह है कि हम उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर भी विचार करें, जिसने इस पीढ़ी को गढ़ा है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अधिक संतुलित, जिम्मेदार और संवेदनशील बने, तो परिवारों में संवाद की संस्कृति को मजबूत करना होगा। बच्चों को केवल सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समय, ध्यान और मार्गदर्शन भी देना होगा। शिक्षा संस्थानों को ज्ञान और कौशल के साथ-साथ जीवन मूल्यों और कार्य संस्कृति को भी अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी पीढ़ी का मूल्यांकन करते समय केवल उसकी कमियों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता। यह भी देखना जरूरी है कि उसे किन परिस्थितियों ने गढ़ा है। आखिर मनुष्य को उसके जन्म-वर्ष से नहीं, बल्कि उसके अनुभवों से पहचाना जाता है और उन अनुभवों को गढऩे में समाज की भूमिका होती है।