आपकी बात: सार्वजनिक शौचालयों की नियमित देखरेख के लिए क्या कदम उठाए जाएं?

सार्वजनिक शौचालय किसी भी शहर की स्वच्छता और सभ्यता का प्रतीक होते हैं। नगर निकायों को नियमित सफाई और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। पानी, साबुन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य हो। सीसीटीवी या डिजिटल मॉनिटरिंग से लापरवाही और तोड़फोड़ पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से बेहतर रखरखाव संभव है, बशर्ते प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करें। - डॉ. दीपिका झंवर