Jaipur: एक्टर सलमान खान को नहीं मिली राहत, राज्य उपभोक्ता आयोग के इस आदेश ने बढ़ाई मुश्किलें

सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश व पान मसाला कंपनी की ओर से अधिवक्ता वरूण सिंह ने जिला आयोग के आदेशों को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सीसीपीए या उसके प्राधिकृत अधिकारी की ओर से ही परिवाद पेश किया जा सकता है। इसके अलावा जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की परिभाषा में भी नहीं आता। उधर, परिवादी अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह बडियाल ने जिला आयोग के आदेशों का समर्थन किया।