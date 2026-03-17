Jaipur Airport: उड़ान भरने से पहले स्टेटस जरूर देखें, जयपुर एयरपोर्ट पर 17 मार्च से 7 दिन तक ‘नोटम’, 4 घंटे फ्लाइट्स रहेंगी बंद

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार मानसून सीजन से पहले रनवे के नियमित रखरखाव और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम को हैलोजन से एलईडी में अपग्रेड करने के लिए 17 से 23 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक नोटिस टू एयर मिशन (नोटम) जारी रहेगा।

इस अवधि में एयरपोर्ट से किसी भी तरह की उड़ान का संचालन नहीं होगा, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि नोटम पहले से तय था और इससे संबंधित री-शेड्यूल की जानकारी यात्रियों तक पहुंचा दी गई है।