आपकी सेहत का AI साथी: माइक्रोसॉफ्ट Copilot Health बताया किस स्पेशलिस्ट से मिलें

कंपनी ने प्राइवेसी पर खास जोर दिया है—डेटा अलग से स्टोर और एन्क्रिप्टेड रहता है। यूजर कभी भी डेटा डिलीट या कनेक्शन हटा सकता है। जानकारी क्रेडिबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस (50 देशों से) और हार्वर्ड हेल्थ जैसे सोर्स से ली जाती है, साथ में साइटेशंस भी दिए जाते हैं। फिलहाल यह सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लॉन्च के साथ ही वेटलिस्ट ओपन कर दी गई है। इच्छुक यूजर्स microsoft.ai पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं।