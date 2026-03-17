Good News: अब सरकार करेगी सस्ते फ्लैट और प्लॉटों का सीधा आवंटन, जन आवास योजना में बड़े बदलाव की तैयारी

Jan Awas Yojana: राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना की नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत योजना में आरक्षित 5 प्रतिशत सस्ते फ्लैट और प्लॉट केवल ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआइजी (निम्न आय वर्ग) के पात्र लोगों को ही देने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। नई व्यवस्था में इन फ्लैट-प्लॉट के आवंटन का अधिकार बिल्डर-डवलपर्स से लेकर विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और नगर निकायों को देने की तैयारी है।