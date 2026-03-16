Jaipur Firing Case: प्रॉपर्टी डीलर की घूम रही बुलेटप्रूफ पर सवाल; रिकॉर्ड में नहीं एंट्री, RTO बेखबर

नियमों की बात करें तो सामान्य वाहन को बुलेट प्रूफ बनवाना केवल तकनीकी काम नहीं है, बल्कि इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट की पालना करना भी अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कार को बुलेट प्रूफ करवाने से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से मॉडिफिकेशन की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके बाद वाहन की पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) में भी इसे 'आर्म्ड व्हीकल के रूप में अपडेट कराया जाता है। बिना अनुमति के वाहन को बुलेट-प्रूफ बनवाना नियमों के विरुद्ध माना जाता है।