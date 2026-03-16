Rajasthan: गर्मी के बीच राहत की फुहार, 18,19 मार्च को 37 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर आंशिक रूप से कम होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इससे पहले जयपुर, झुन्झुनूं, बीकानेर सहित कई जिलों शनिवार देर रात बूंदाबांदी भी हुई वहीं वहीं, खैरथल तिजारा जिले के टपूकड़ा में रविवार सुबह ओले गिरने से पारे में गिरावट दर्ज हुई।

अचानक बदले मौसम से रात के तापमान में दो तीन डिग्री की गिरावट पर गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने सोमवार को 10 जिलों में हल्की बौछारें गिरने का भी अलर्ट जारी किया है।