PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, जयपुर में मणिशंकर अय्यर के खिलाफ FIR; भाजपा का विरोध-प्रदर्शन

शिकायतकर्ता बाबूलाल तंवर (निवासी पालड़ी मीणा) ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया है कि ये बयान जानबूझकर सामाजिक वैमनस्य फैलाने और लोगों की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से दिए गए, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया।