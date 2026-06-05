जयपुर में ₹184.30 करोड़ के OTS फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JDA के आदेश को बताया अवैध

Update On JDA OTS Flyover Project: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को बड़ा झटका देते हुए जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे के सौंदर्यीकरण और फ्लाईओवर निर्माण से जुड़े 184.30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ठेका निरस्त करने के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओटीएस फ्लाईओवर का निर्माण अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही किया जाएगा और जेडीए की ओर से की गई एकतरफा कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं थी।