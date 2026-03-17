जेडीए का यू टर्नः जयपुर में यहां 65 करोड़ का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ड्रॉप…फ्लाई अब ओवर, नए प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव

इमली फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की रेलमपेल, पत्रिका फोटो
Flyover Cancelled Jaipur: जयपुर में इमली वाला फाटक पर लगने वाले जाम और लोगों की परेशानी दूर करने के लिए जेडीए अंडरपास बनाने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 65 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर की घोषणा की थी, लेकिन जगह की कमी के कारण यह फिजिबल नहीं हो पाया और जेडीए ने प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब नए सिरे से प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। बजट घोषणा के बाद जेडीए ने धरातल पर काम शुरू किया तो इमली फाटक पर आरओबी और आरयूबी बनाना भी संभव नहीं माना गया।
मौजूदा स्थिति की बात करें तो सहकार मार्ग से इमली फाटक पार कर आगे जाने वाले वाहनों के कारण उस समय जाम लग जाता है, जब फाटक बंद होता है। सहकार मार्ग पर वाहन खड़े हो जाते हैं। इससे न सिर्फ लक्ष्मी मंदिर तिराहे की ओर से आने वाले लोगों को परेशानी होती है, बल्कि 22 गोदाम से आने वाले वाहन भी फंसते हैं।
उद्देश्य: वाहन सीधे फाटक तक खड़े नहीं होंगे और ट्रैफिक अलग-अलग दिशाओं में बंट जाए।
(इनमें से ज्यादातर निर्माण महेश नगर की ओर की रोड पर हैं)
सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अभी मौजूदा अंडरपास से वाहनों की आवाजाही हो रही है। आने वाले समय में इसे वन-वे किया जाएगा। इसे 7.5 मीटर से 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। साथ ही नाले से ठीक पहले 7.5 मीटर चौड़ा अंडरपास और विकसित किया जाएगा। ये भी वन वे किया जाएगा।
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