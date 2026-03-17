जेडीए का यू टर्नः जयपुर में यहां 65 करोड़ का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ड्रॉप…फ्लाई अब ओवर, नए प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव

Flyover Cancelled Jaipur: जयपुर में इमली वाला फाटक पर लगने वाले जाम और लोगों की परेशानी दूर करने के लिए जेडीए अंडरपास बनाने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 65 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर की घोषणा की थी, लेकिन जगह की कमी के कारण यह फिजिबल नहीं हो पाया और जेडीए ने प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब नए सिरे से प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। बजट घोषणा के बाद जेडीए ने धरातल पर काम शुरू किया तो इमली फाटक पर आरओबी और आरयूबी बनाना भी संभव नहीं माना गया।