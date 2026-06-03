राजस्थान के DGP का बड़ा आदेश, बख्शे नहीं जाएंगे ये वाहन चालक, कुछ ही घंटे में 74000 को पकड़ा गया

यह सिर्फ ट्रैफिक चेकिंग नहीं थी, बल्कि अपराधियों पर सीधा प्रहार था। पुलिस ने 11 गाड़ियां जब्त कीं और आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम व NDPS एक्ट के तहत 73 नए मुकदमे दर्ज किए।

* जयपुर रेंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 25.50 लाख रुपये की भारी नगदी और 5 वाहन जब्त किए गए।

* भरतपुर रेंज में अवैध रेत खनन में लगे ट्रैक्टर और भारी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई।

* कोटा और बीकानेर रेंज में भी भारी मात्रा में डोडा चूरा, अवैध शराब और एम्प्लीफायर जब्त किए गए।