कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरा बाहर नहीं, भीतर के गलत केंद्र को है

यहीं पर आध्यात्म का प्रश्न केवल व्यक्तिगत शांति का नहीं, बल्कि अस्तित्व का हो जाता है। जो लोग आज एआइ लिख रहे हैं, उसे डेटा दे रहे हैं, उसके एल्गोरिद्म तैयार कर रहे हैं, वे इसी समाज से आए हैं। उनके भीतर वही गलत केंद्र है, वही अहंकार है जो 'मेरा समाज सर्वश्रेष्ठ है,' 'मेरी कंपनी सबसे आगे रहे,' 'मेरा मुनाफा पहले' की भाषा में सोचता है। जो बीज बोया जा रहा है, उसमें यही संस्कार हैं। आज उस बच्चे को ठीक करने का मौका है। जब वह बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। केवल आचार संहिताएं, केवल नीतिगत नियम, केवल अंतरराष्ट्रीय समझौते काफी नहीं होंगे। स्वार्थ हर नैतिक ढांचे को रौंद देता है। जब तक वह जो एल्गोरिद्म लिख रहा है, उसके भीतर का केंद्र नहीं बदलेगा, तब तक जो वह लिखेगा उसकी दिशा नहीं बदलेगी और वह केंद्र्र बदलता है केवल आत्म-परीक्षण से।