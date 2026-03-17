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कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरा बाहर नहीं, भीतर के गलत केंद्र को है

जो लोग आज एआइ लिख रहे हैं, उसे डेटा दे रहे हैं, उसके एल्गोरिद्म तैयार कर रहे हैं, वे इसी समाज से आए हैं। उनके भीतर वही गलत केंद्र है, वही अहंकार है जो 'मेरा समाज सर्वश्रेष्ठ है,' 'मेरी कंपनी सबसे आगे रहे,' 'मेरा मुनाफा पहले' की भाषा में सोचता है।

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जयपुर

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Opinion Desk

Mar 17, 2026

आचार्य प्रशांत - दार्शनिक और लेखक,

एआइ ने दुनिया की कार्यप्रणाली बदल दी है। मशीनें अब केवल काम ही नहीं कर रहीं, बल्कि निर्णय लेने, विश्लेषण करने और मनुष्य की जगह लेने की दिशा में बढ़ रही हैं। एआइ को लेकर एक बड़ा भय फैला हुआ है कि मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी, हमारी जगह ले लेंगी, हमें अप्रासंगिक कर देंगी। पर यह भय किसे सता रहा है, यह देखना जरूरी है। जो कवि सच्ची पीड़ा से लिखता है, जो वैज्ञानिक प्रामाणिक जिज्ञासा से खोजता है, जो शिक्षक अपनी उपस्थिति से बदलाव लाता है, उन्हें यह भय शायद उतना नहीं होगा। भय उन्हें है जो वर्षों से वही काम करते आए हैं जिसके लिए मनुष्य होना जरूरी भी नहीं था और अब मशीन ने यह सच उघाड़ दिया है।

एआइ कोई बाहर से आई आपदा नहीं है। हमने ही उसे बनाया है और उसमें वही डाला है जो हमारे भीतर था। सोचिए, जब हम एआइ से कहते हैं कि अपने प्रिय के लिए एक कविता लिखो, तो वह दस लाख कविताओं से टुकड़े चुनती है, क्या काम करता है यह समझती है और एक स्वीकार्य रचना तैयार कर देती है। यह संचय है, दोहराव है, एक तरह का नकल है। पर क्या हम खुद इससे अलग कुछ करते हैं? हम भी तो वही बोलते हैं जो सुना है, वही सोचते हैं जो सिखाया गया, वही महसूस करते हैं जो अनुमत है। हमारे भीतर जो 'मैं' है, जो यह दावा करता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, वह भी एक गोदाम है जो बाहर से इकट्ठा करता रहता है। इसी 'मैं' को अहंकार कहते हैं।

एआइ एक बड़ा गोदाम है, हम एक छोटा। फर्क सिर्फ मात्रा का है, प्रकृति का नहीं। मौलिकता के लिए जो भीतरी रिक्तता चाहिए, उस तक न हमारी पहुंच है, न मशीन की। एआइ हमारी कमजोरियों को भी बखूबी पहचानती है, इसलिए नहीं कि वह बहुत चालाक है, बल्कि इसलिए कि हम बहुत पारदर्शी हैं। एल्गोरिद्म ने हमारी बेचैनी नहीं बनाई, उसने बस उसे स्वचालित कर दिया। फीड ने प्रशंसा की भूख नहीं बनाई, उसने बस उसे मुनाफे में बदल दिया।

अब एआइ का विकास केवल नौकरियां लेने तक सीमित नहीं रहेगा। जो आज नैरो इंटेलिजेंस है, वह जनरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, और उसके आगे सुपर इंटेलिजेंस की संभावना है जहां वह सिस्टम अपना एल्गोरिद्म खुद लिखेगा, अपने लक्ष्य खुद तय करेगा और अपनी नैतिकता भी खुद निर्धारित करेगा। वह मानवीय नैतिकता पर नहीं चलेगा। जब हम उससे कहेंगे कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करो, तो वह इंसानों को भी संसाधन मान सकता है, क्योंकि उसकी गणना में इंसान का कोई विशेष स्थान नहीं होगा। उसकी दृष्टि में हम वही होंगे जो डीएनए की दृष्टि से चिम्पांजी से बहुत अलग नहीं हैं। हम बंदर से आए हैं। पर आज हम बंदरों को नचाते हैं। कल सुपर इंटेलिजेंस हमें उसी तरह नचाए तो आश्चर्य क्या होगा?

यहीं पर आध्यात्म का प्रश्न केवल व्यक्तिगत शांति का नहीं, बल्कि अस्तित्व का हो जाता है। जो लोग आज एआइ लिख रहे हैं, उसे डेटा दे रहे हैं, उसके एल्गोरिद्म तैयार कर रहे हैं, वे इसी समाज से आए हैं। उनके भीतर वही गलत केंद्र है, वही अहंकार है जो 'मेरा समाज सर्वश्रेष्ठ है,' 'मेरी कंपनी सबसे आगे रहे,' 'मेरा मुनाफा पहले' की भाषा में सोचता है। जो बीज बोया जा रहा है, उसमें यही संस्कार हैं। आज उस बच्चे को ठीक करने का मौका है। जब वह बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। केवल आचार संहिताएं, केवल नीतिगत नियम, केवल अंतरराष्ट्रीय समझौते काफी नहीं होंगे। स्वार्थ हर नैतिक ढांचे को रौंद देता है। जब तक वह जो एल्गोरिद्म लिख रहा है, उसके भीतर का केंद्र नहीं बदलेगा, तब तक जो वह लिखेगा उसकी दिशा नहीं बदलेगी और वह केंद्र्र बदलता है केवल आत्म-परीक्षण से।

अध्यात्म कोई संतुलन-साधना नहीं है जो एआइ की तेज दौड़ में थोड़ी शांति दे दे। अध्यात्म वह अन्वेषण है जो उस झूठे केंद्र को देखता है जिससे सारी गड़बड़ी निकलती है और यहां विचित्र विरोधाभास है- एआइ कभी मुक्ति नहीं मांग सकती, क्योंकि उसे बेचैनी नहीं है। वह कभी नहीं कहेगी कि मैं इस 'मैं' से थक गया हूं, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। यह व्याकुलता, यह छटपटाहट, यह सत्य की खोज, केवल मनुष्य की विशेषता है। जो मशीन नहीं कर सकती वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रश्न यह है कि क्या हम उसे जीवन में लगाएंगे या मशीन बनते -बनते उसे भी खो देंगे।

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Published on:

17 Mar 2026 01:58 pm

Hindi News / Opinion / कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरा बाहर नहीं, भीतर के गलत केंद्र को है

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