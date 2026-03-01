16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सोयाबीन, लहसुन मंदा, उड़द तेज

भामाशाहमंडी में सोमवार सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 20 हजार कट्टे की रही। गेहूं मिल 50, धान 200, सोयाबीन 50 रुपए मंदा रहा। उड़द 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 3500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3000 से 10500 रहा। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Mar 16, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में सोमवार सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 20 हजार कट्टे की रही। गेहूं मिल 50, धान 200, सोयाबीन 50 रुपए मंदा रहा। उड़द 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 3500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3000 से 10500 रहा। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में सि्थरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2100 से 2351, गेहूं नया 2000 से 2685, धान सुगन्धा 2800 से 3101, धान (1509) 3200 से 3850, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3900 से 4050, धान (पूसा-1) 3600 से 3900, धान (1401-1846) 3800 से 4000, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 5000 से 5450, सरसों 5800 से 6500, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1600, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2150, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, मैथी नई 5300 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9500 से 10200, धनिया नया गीला 7500 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 14000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8400, चना देशी पुराना 4700 से 5101, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2560, चंबल 2520, सदाबहार 2310, लोकल रिफाइंड 2290, दीप ज्योति 2430, सरसों स्वास्तिक 2550, अलसी 2450 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2760, सोना सिक्का 3030, कटारिया गोल्ड 2790 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1960, अशोका 1960 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9400, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9900, मधुसूदन 9600, परम पिनियम 9500 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 6000 रुपए की गिरावट के साथ 255000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए गिरावट के साथ 157100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 157900 रुपए रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 157000

गोल्ड (22 k) :145370

गोल्ड (20 k) : 136522

गोल्ड (18 k) : 125600

गोल्ड (14 k) : 110563

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 11:18 pm

Published on:

16 Mar 2026 11:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सोयाबीन, लहसुन मंदा, उड़द तेज

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Car Rally : कोटा में पत्रिका वुमन कार रैली शुरू, ‘आधी आबादी’ देगी आत्मनिर्भरता का संदेश

Karpoor Chandra Kulish Birth centenary Kota Patrika Women Car Rally begins
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया, लहसुन मंदा, उड़द तेज

कोटा

खुले नाले में गिर रहे लोग, प्रशासन मौन

ग्राम पंचायत की लापरवाही पड़ रही भारी
समाचार

Dhaniya Mandi Bhav: राजस्थान की इस मंडी में धनिया की फिर बंपर आवक, हाउसफुल होने पर गेट बंद

कोटा

Kota Fire: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झुलस गए 2 युवक, बाइक समेत कई सामान जलकर खाक

Kota Fire
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.