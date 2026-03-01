Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सोयाबीन, लहसुन मंदा, उड़द तेज

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2100 से 2351, गेहूं नया 2000 से 2685, धान सुगन्धा 2800 से 3101, धान (1509) 3200 से 3850, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3900 से 4050, धान (पूसा-1) 3600 से 3900, धान (1401-1846) 3800 से 4000, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 5000 से 5450, सरसों 5800 से 6500, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1600, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2150, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, मैथी नई 5300 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9500 से 10200, धनिया नया गीला 7500 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 14000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8400, चना देशी पुराना 4700 से 5101, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।