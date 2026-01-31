मेडिकल व नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति, 126 विद्यार्थियों को मिला लाभ

इसके अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के यूजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 55 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी एकेडमिक डॉ. दिनेश वर्मा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य तृतीय डॉ. विनोद गर्ग, डॉ. दीपिका मित्तल, डॉ. पूना खन्ना मालव, डॉ. सुधा पंकज मीणा, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. राहुल अग्रवाल, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी मीणा उपस्थित रहे।