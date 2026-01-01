तालीम के लिए पैदल तीन किलोमीटर का सफर

जानकारी के अनुसार डंडिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 13 बच्चों का नामांकन है। भवन क्षतिग्रस्त होने से विभाग ने स्कूल का संचालन नजदीकी अन्य स्कूल में करने का आदेश जारी किए। सबसे नजदीकी स्कूल पंचायत मुख्यालय पर है जो गांव से तीन किलोमीटर दूर है। ऐसे में बच्चो को रोजाना तीन किलोमीटर की दूरी तय करके कंधे पर बस्ते का बोझ थामे स्कूल आना-जाना पड़ रहा हैं। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को आने जाने मे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने समस्या को लेकर गांव मे ही वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।