तालीम के लिए पैदल तीन किलोमीटर का सफर

डंडिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मासूम बच्चे कंधे पर तालीम की जिम्मेदारी का बोझ थामे रोजाना तीन किलोमीटर की दूरी तय कर कुराडियांखुर्द पंचायत मुख्यालय के विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे है। जिससे अभिभावकों को भी बच्चों की चिंता सताती रहती है। जानकारी के अनुसार डंडिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 13 [&hellip;]

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 30, 2026

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश

डंडिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मासूम बच्चे कंधे पर तालीम की जिम्मेदारी का बोझ थामे रोजाना तीन किलोमीटर की दूरी तय कर कुराडियांखुर्द पंचायत मुख्यालय के विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे है। जिससे अभिभावकों को भी बच्चों की चिंता सताती रहती है।

जानकारी के अनुसार डंडिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 13 बच्चों का नामांकन है। भवन क्षतिग्रस्त होने से विभाग ने स्कूल का संचालन नजदीकी अन्य स्कूल में करने का आदेश जारी किए। सबसे नजदीकी स्कूल पंचायत मुख्यालय पर है जो गांव से तीन किलोमीटर दूर है। ऐसे में बच्चो को रोजाना तीन किलोमीटर की दूरी तय करके कंधे पर बस्ते का बोझ थामे स्कूल आना-जाना पड़ रहा हैं। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को आने जाने मे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने समस्या को लेकर गांव मे ही वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।

- डंडिया विद्यालय को जमींदोज करने के निर्देश थे। विभाग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5वी तक के बच्चों की कक्षाएं कुराडियाखुर्द के राजकीय विद्यालय मे संचालित की जा रही है।

- राजेंद्र मीणा, प्रधानाध्यापक

- संबंधित पीईईओ को डंडिया गांव सुरक्षित जगह देखने को लेकर निर्देशित किया गया, लेकिन जगह नहीं मिली, विभाग के निर्देशानुसार नजदीक के विद्यालय मे कक्षाएं संचालित की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा जगह की व्यवस्था कर दी जाती है तो विचार किया जाएगा।

- आनंद स्वरूप बड़ोंलिया, कार्यवाहक सीबीईओ, सांगोद

