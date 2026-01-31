31 जनवरी 2026,

शनिवार

home_icon

इनोवेशन और ईवी सॉल्यूशंस पर रहेगा फोकस

भारत की ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री नीतिगत सुधारों, बढ़ते निवेश और तेज़ी से तकनीक अपनाने के चलते विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश की ऑटो कंपोनेंट

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Jan 31, 2026

ACMA Automechanika से भारत को ग्लोबल रफ्तार

नई दिल्ली. भारत की ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री नीतिगत सुधारों, बढ़ते निवेश और तेज़ी से तकनीक अपनाने के चलते विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का कुल मूल्य 80.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें आफ्टरमार्केट का योगदान 11.8 बिलियन डॉलर है। वर्ष 2030 तक यह उद्योग 111 से 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
लोकलाइजेशन और निर्यात अवसरों के विस्तार के साथ भारत वैश्विक आफ्टरमार्केट वैल्यू चेन में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी साझेदार के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में मेस्से फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया और ACMA द्वारा आयोजित ACMA Automechanika New Delhi 2026 का आयोजन 5 से 7 फरवरी 2026 तक यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका में किया जाएगा।

870 एग्जीबिटर्स भाग लेंगे
यह छठा संस्करण भारत का प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होगा, जिसमें 870 से अधिक एग्जीबिटर्स भाग लेंगे। यह मंच ओईएम, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गैरेज, फ्लीट ऑपरेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को एक साथ जोड़ने का कार्य करेगा। आयोजन में इलेक्ट्रिफिकेशन, वैकल्पिक ईंधन, ईवी चार्जिंग, डिजिटल प्रमाणीकरण, एडवांस्ड मटेरियल और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर विशेष फोकस रहेगा।

मेस्से फ्रैंकफर्ट एशिया होल्डिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राज मानेक ने कहा कि यह आयोजन वैश्विक रुझानों के अनुरूप इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और क्लीन फ्यूल इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा। वहीं, ACMA के डायरेक्टर जनरल विन्नी मेहता ने बताया कि FY26 की पहली छमाही में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री 6.8 प्रतिशत बढ़कर 41.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। प्रदर्शनी में भारत सहित 20 से अधिक देशों की भागीदारी होगी, जिससे भारत को वैश्विक ऑटो आफ्टरमार्केट और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में यह आयोजन अहम भूमिका निभाएगा।

Published on:

31 Jan 2026 12:26 am

Hindi News / News Bulletin / इनोवेशन और ईवी सॉल्यूशंस पर रहेगा फोकस
