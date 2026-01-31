इनोवेशन और ईवी सॉल्यूशंस पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली. भारत की ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री नीतिगत सुधारों, बढ़ते निवेश और तेज़ी से तकनीक अपनाने के चलते विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का कुल मूल्य 80.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें आफ्टरमार्केट का योगदान 11.8 बिलियन डॉलर है। वर्ष 2030 तक यह उद्योग 111 से 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

लोकलाइजेशन और निर्यात अवसरों के विस्तार के साथ भारत वैश्विक आफ्टरमार्केट वैल्यू चेन में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी साझेदार के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में मेस्से फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया और ACMA द्वारा आयोजित ACMA Automechanika New Delhi 2026 का आयोजन 5 से 7 फरवरी 2026 तक यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका में किया जाएगा।