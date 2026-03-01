अहमदाबाद से भी जुड़ेगा सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे, तीन घंटे की होगी बचत

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2001 में गुजरात का रोड नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर था, वह अब बढ़कर 1.35 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुका है। सरकार अब सड़क निर्माण में ओपीआरसी (आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट) प्रणाली लागू करेगी, जिसमें ठेकेदारों को भुगतान सड़क के प्रदर्शन के आधार पर होगा। सरकार वेस्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स तकनीक से ‘ग्रीन रोड’ बनाएगी। जंबूसर में 10 किलोमीटर लंबी सड़क का पायलट प्रोजेक्ट 50 करोड़ से लागू किया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद-महेसाणा के बीच 8 मार्गीय हाईवे परियोजना की भी जानकारी देते हुए कहा कि इस पर 2,630 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें 8 फ्लायओवर बनाए जाएंगे। इससे अहमदाबाद-महेसाणा के बीच परिवहन सुगम होगा।