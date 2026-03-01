गुजरात के सूरत कट डायमंड को मिला जीआइ टैग

Ahmedabad. गुजरात के सूरत कट (डायमंड) को भौगोलिक संकेत (जीआइ टैग) प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। शहर स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआइआइ) की पहल से सूरत के हीरा उद्योग को वैश्विक पहचान मिलने का मार्ग और मजबूत हुआ है। हाल ही में ईडीआइआइ परिसर में दो दिवसीय आइपी यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जीआइ क्षेत्रीय बैठक में भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स (डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स) डॉ. उन्नत पंडित ने यह प्रमाण पत्र प्रदान किया।