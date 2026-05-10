4 मिलियन टन क्षमता के सीमेंट प्लांट का शिलान्यास

कार्यक्रम में अदाणी ग्रुप के प्रणव अदाणी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला दिन है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आभार जताया। अदाणी ग्रुप ने इस परियोजना में 1,060 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की घोषणा की। प्लांट के पहले चरण को वर्ष 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।