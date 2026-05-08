Ahmedabad: वटवा के घर में 20 फीट नीचे से मिले महिला के कंकाल की पहचान, बहन से हुआ डीएनए का मिलान

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने वटवा के कुतुबनगर चौक क्षेत्र में 29 अप्रेल को एक मकान में 20 फीट गहरे कुएं से बरामद मानव कंकाल (महिला) की पहचान कर ली गई है। महिला के कंकाल के डीएनए का उसकी बहन से मिलान हो गया है। ऐसे में अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम हत्या का मामला दर्ज कर रही है। मृतका की पहचान फरजाना उर्फ शबनम के रूप में हुई है। उसकी हत्या वर्ष 1992 में कर दी गई थी और उसके बाद उसके शव को दफना दिया गया था।