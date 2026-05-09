Ahmedabad: गर्मी, हीटवेव से पशु-पक्षियों को बचाने के लिए कांकरिया जू में लगाए कूलर

Ahmedabad. शहर में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में शहर के कमला नेहरू कांकरिया प्राणी संग्रहालय के पशु -पक्षियों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बचाने के लिए एयर कूलर लगाए गए हैं। साथ ही पिंजरों पर ग्रीन नेट भी लगाई गई है और दोपहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मनपा संचालित कांकरिया जू में 2190 जानवर, पक्षी और सरीसृप हैं। नॉक्टर्नल ज़ू में ईटीएचई सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे बाहर के तापमान की तुलना में अंदर का तापमान वन्यजीवों के लिए अनुकूल बना रहता है। जानवरों और पक्षियों को डिहाइड्रेशन से बचाने तथा उनके शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने और उन्हें तेज धूप से बचाने हेतु शेल्टर उपलब्ध कराए गए हैं।