Ahmedabad: एआइ तकनीक से डीपफेक वीडियो बनाकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश

उपायुक्त ने बताया कि उनके पास एक शिकायतकर्ता आया कि उन्हें अब ओटीपी नहीं आ रही हैं। शंका है फोन हैकहुआ है। जांच में पता चला कि आधार कार्ड में आणंद से उनका रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज किया। फिर आधारकार्ड में बायोमैट्रिक चेंज कर दी। फिर एआइ की मदद से ब्लिंकिंग वीडियो बनाया उससे डीजी लॉकर हैक किया और तीन बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें से 25 हजार रुपए की लोन ली थी। उपायुक्त सिन्हा ने बताया कि ऐसी नई मोडस ऑपरेंडी के जरिए ठगी करने की जानकारी देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों, आधार अथॉरिटी को दी है।