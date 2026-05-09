Ahmedabad: घर से मिले महिला के कंकाल मामले में आरोपी पति, जेठ गिरफ्तार

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) भरत पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि 1992 में फरजाना की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसके पति शमशुद्दीन और महिला के जेठ इकबाल को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि फरजाना देहव्यापार काम करती थी जो उसके पति को पसंद नहीं थी। फरजाना के नहीं मानने पर उसके पति ने ही उसके बड़े भाई और मित्र के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर अन्य लोगों के साथ मिलकर शव को घर में ही कुएं में गड्ढा कर दफना दिया।