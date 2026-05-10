शहर के धार्मिक स्थलों पर 2027-28 तक लगाए जाएंगे 182 मेगावाट के सोलर पैनल

उन्होंने कहा कि इस दिशा में अहम पहल यह है कि शहर के 189 मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे लगभग 1.5 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। इसके अलावा, मनपा कार्यालयों की छतों से लेकर खेल कॉम्प्लेक्स तक सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। शहर में वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा, उस दौरान तक यह संभावना है कि शहर के बड़े-बड़े खेल कॉम्प्लेक्स के लिए ग्रीन ऊर्जा से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है।