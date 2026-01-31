कॅरियर मेले में छात्राओं ने सीखे सफलता के गुर

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थाटीपुर में आयोजित पांच दिवसीय कॅरियर मेला महोत्सव के तीसरे दिन छात्राओं को सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र सीखने को मिले।
ग्वालियर. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थाटीपुर में आयोजित पांच दिवसीय कॅरियर मेला महोत्सव के तीसरे दिन छात्राओं को सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र सीखने को मिले। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डीआईजी ग्वालियर संभाग अमित सांघी ने छात्राओं को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि लक्ष्य का निर्धारण और उसे पाने के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना और तार्किक सोच के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना कितना आवश्यक है।
सांघी ने कहा कि अगर मेहनत में ईमानदारी और लगन हो, तो कोई भी बाधा आपके सुखद भविष्य के निर्माण को नहीं रोक सकती। इसी क्रम में एक्सपर्ट डॉ.जितेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के बारे में छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और सही विषयों के चयन पर जोर दिया। वहीं, सीए प्रिया चतुर्वेदी ने वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में बात करते हुए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के व्यावहारिक सुझाव दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्राचार्य राजीव कुमार बंधारिया ने की।
एमएलबी कॉलेज में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव : 73 विद्यार्थी हुए शॉर्टलिस्ट
ग्वालियर. महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में चार प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। प्लेसमेंट ड्राइव का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरीश कुमार अग्रवाल के संरक्षण में हुआ। प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कुल 213 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से प्रतिभागी कंपनियों ने 73 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। इस ड्राइव का संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉ.रवि शंकर पाठक ने किया और आभार प्रदर्शन प्रबंध विभागाध्यक्ष डॉ. संजय गुप्ता ने किया।
मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकली
ग्वालियर. प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के अनुक्रम में किसानों के मध्य जागरूकता, सकारात्मक वातावरण निर्माण, शासकीय विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं किसानों के प्रति सम्मान भाव व्यक्त करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोजान सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का शुभारंभ शुक्रवार को सुबह 11 बजे कार्यालय जिला पंचायत से किया गया। मोटरसाइकिल जागरूकता रैली कार्यालय जिला पंचायत से प्रारंभ होकर सिरोल तिराहा, हुरावली, मोहनपुरा, गणेशपुरा होते हुए सोनी ग्राम में रैली का समापन हुआ। रैली के माध्यम से किसानों को शासन की विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाओं, नवीन कृषि तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन, प्राकृतिक खेती तथा आय वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई।
