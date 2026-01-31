कॅरियर मेले में छात्राओं ने सीखे सफलता के गुर

सांघी ने कहा कि अगर मेहनत में ईमानदारी और लगन हो, तो कोई भी बाधा आपके सुखद भविष्य के निर्माण को नहीं रोक सकती। इसी क्रम में एक्सपर्ट डॉ.जितेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के बारे में छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और सही विषयों के चयन पर जोर दिया। वहीं, सीए प्रिया चतुर्वेदी ने वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में बात करते हुए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के व्यावहारिक सुझाव दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्राचार्य राजीव कुमार बंधारिया ने की।

एमएलबी कॉलेज में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव : 73 विद्यार्थी हुए शॉर्टलिस्ट

ग्वालियर. महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में चार प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। प्लेसमेंट ड्राइव का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरीश कुमार अग्रवाल के संरक्षण में हुआ। प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कुल 213 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से प्रतिभागी कंपनियों ने 73 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। इस ड्राइव का संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉ.रवि शंकर पाठक ने किया और आभार प्रदर्शन प्रबंध विभागाध्यक्ष डॉ. संजय गुप्ता ने किया।