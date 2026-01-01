शिशु उपचार के लिए नहीं करना होगा रैफरल



श्रीगंगानगर. जिला अस्पताल से अब शिशुओं के उपचार के लिए रैफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला मुख्यालय पर ही विशेषज्ञ बाल रोग चिकित्सकों की टीम शिशुओं की जांच और उपचार करेगी। इसके लिए पांच रेजिडेंट चिकित्सकों की टीम को तैनात किया जाएगा। यह दावा सरकारी मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसीपल डॉ. बृजेश महावर ने किया। उन्हेांने बताया कि बच्चों के उपचार और देखभाल की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बीकानेर से चिल्ड्रन केयर यूनिट की विशेषज्ञ टीम जिला अस्पताल पहुंची। इधर, बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रेणु अग्रवाल के नेतृत्व में आई टीम ने जिला चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ भवन का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने शिशु एवं बाल उपचार की व्यवस्थाओं, उपलब्ध संसाधनों, वार्ड प्रबंधन तथा चिकित्सकीय सेवाओं का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉ. पी.सी. बेरवाल, जिला अस्पताल प्रशासन के अधिकारी एवं चिकित्सक मौजूद रहे।