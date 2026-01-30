अनूपगढ़ नगरपालिका में घूसखोरी का चल रहा था खेल

श्रीगंगानगर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका अनूपगढ़ के सहायक लेखाधिकारी समेत तीन कार्मिकों को 48 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार, स्टोरकीपर सुरेश कुमार और संविदा पर लगे कम्प्यूटर ऑपरेटर भारत सोनी शामिल हैं।

सहायक लेखाधिकारी मूल रूप से सूरतगढ़ का रहने वाला है जबकि स्टोर कीपर सुरेश कुमार और कम्प्यूटर ऑपरेटर भारत सोनी अनूपगढ़ के रहने वाले है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर इकाई की ओर से यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि तीनों ने एक फर्म के लंबित बिलों के भुगतान की एवज में पूर्व में किए गए भुगतान की राशि करीब चार लाख रुपये पर 12 प्रतिशत कमीशन के रूप में 48 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।