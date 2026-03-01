श्रीगंगानगर। जिले के नए पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद स्पष्ट किया है कि जिले में नशे की तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों और बढ़ती चोरी की वारदातों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ पहले से चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाते हुए तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद बातचीत में उन्होंने बताया कि जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा और पंजाब की सीमा से सटा हुआ है। इस कारण यहां मादक पदार्थों की तस्करी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसे देखते हुए पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा तथा तस्करी में लिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस टीमों को सक्रिय रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में गैंगस्टरों की ओर से लोगों को धमकाने और भय का माहौल बनाने की घटनाओं को भी गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर तत्वों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।