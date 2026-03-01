महिला फिटनेस: तनाव को भी दूर करने के लिए जिम और योगा का सहारा

श्रीगंगानगर. इलाके में महिलाओं की भूमिका लगातार बदल रही है और इसके साथ ही उनकी जीवनशैली में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिला घर और करियर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी सेहत और फिटनेस को भी बराबर महत्व दे रही है। यही कारण है कि शहरों में हेल्थ क्लब, जिम और योग केंद्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। सुबह और शाम के समय फिटनेस सेंटरों में ट्रेडमिल पर दौड़ती, योगासन करती और वेट ट्रेनिंग करती महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देने लगी है। यह बदलाव केवल फिट दिखने की चाहत तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की जागरूकता का परिणाम है। महिलाएं अब समझने लगी हैं कि परिवार और काम की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए खुद का स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक है। जिला मुख्यालय पर योगा और फिटनेस सेंटरों की संख्या एक सौ तक पहुंच गई है। इनमें ज्यादातर महिलाएं अनियमित खान-पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं से पीडि़त है। थायराइड, पीसीओएस, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियां महिलाओं में तेजी से देखने को मिल रही हैं।