अब गांव में ही मशीन बैंक: कम किराए पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र

श्रीगंगानगर.जिले की 65 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर (मशीन बैंक) स्थापित किए जा रहे हैं। इनके शुरू होने पर किसानों को गांव स्तर पर ही आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध हो सकेंगे। अभी छोटे और सीमांत किसानों को महंगे यंत्र खरीदने में परेशानी होती थी और कई बार अधिक किराये पर मशीनें मंगवानी पड़ती थीं। समय पर उपकरण नहीं मिलने से जुताई, बुवाई सहित अन्य कृषि कार्य भी प्रभावित होते थे।