श्रीगंगानगर में 2 कारों की डिक्की में रखे कार्टन में जो मिला, उसे देखकर पुलिस के उड़े होश, गिनती करने में लगे दो घंटे

इसी तरह हरियाणा नंबर की दूसरी कार की तलाशी लेने पर 53 हजार 200 प्रीगाबालिन टैबलेट बरामद हुईं। इस कार का चालक हिसार जिले के आदमपुर मंडी के बिश्नोइयों का बास निवासी कुलदीप उर्फ सुमेर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से नशे की इस खेप की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपियों के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। प्रारभिंक पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि रायसिंहनगर और श्रीविजयनगर में कई नशे के तस्करों को यह खेप भेजी जा रही थी। इस खेप की सप्लाई के बारे में डीएसटी टीम के प्रमोद बिश्नोई की अहम भूमिका रही।