31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस

Sarafa Gold And Silver Rates: जेवराती सोने के भाव 11400 रुपए की गिरावट के साथ 174600 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 175500 हो रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

Gold Silver Price Today

फोटो: पत्रिका

Gold-Silver Price Crash: कोटा सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के दोनों के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 45000 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 340000 पहुंच गए। जेवराती सोने के भाव 11400 रुपए की गिरावट के साथ 174600 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 175500 हो रहे।

गोल्ड कैरेट भाव


गोल्ड (24 k) (99.5): 170000
गोल्ड (22 k) :157407
गोल्ड (20 k) : 147826
गोल्ड (18 k) : 136000
गोल्ड (14 k) : 119718
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

मंडी में 120000 कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, उड़द बेस्ट 200, धान 50 रुपए मंदा रहा। धनिया 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 10500 रहे। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। खाद्य तेल के भावों में स्थिरता रही।

भाव इस तरह रहे: गेहूं 2451 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3731, धान (1847) 2800 से 3501, धान (1718-1885) 2600 से 3951, धान (पूसा-1) 2400 से 3950, धान (1401-1846) 3800 से 4120, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5701, सरसों 6200 से 6800, सरसों नई 5300 से 6500, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9300, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8900, चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5300, चना पेप्सी 4800 से 5301, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2480, चंबल 2440, सदाबहार 2325, लोकल रिफाइंड 2230, दीप ज्योति 2335, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2480 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3110, कोटा स्वास्तिक 2800, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2820 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4150 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Price Crash: 24 घंटे के अंदर 85000 हजार टूट गई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, सर्राफा बाजार में आया भूचाल
जयपुर
Gold-Silver Price Crash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 07:31 am

Published on:

31 Jan 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेडिकल व नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति, 126 विद्यार्थियों को मिला लाभ

Kota News
कोटा

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय की वार्षिक चित्र प्रदर्शनी “सृजन-4” का आयोजन

Kota News kota
कोटा

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश
समाचार

दुर्गंध से आसपास रहने वालों का बुरा हाल, तुरंत सफाई कार्य शुरू कराने के दिए निर्देश

दुर्गंध से आसपास रहने वालों का बुरा हाल, तुरंत सफाई कार्य शुरू कराने के दिए निर्देश
कोटा

हिंदू सम्मेलन : हिंदू सम्मेलन का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं

हिंदू सम्मेलन : वक्ता बोले- हिंदू सम्मेलन का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.