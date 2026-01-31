Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस

फोटो: पत्रिका
Gold-Silver Price Crash: कोटा सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के दोनों के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 45000 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 340000 पहुंच गए। जेवराती सोने के भाव 11400 रुपए की गिरावट के साथ 174600 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 175500 हो रहे।
गोल्ड (24 k) (99.5): 170000
गोल्ड (22 k) :157407
गोल्ड (20 k) : 147826
गोल्ड (18 k) : 136000
गोल्ड (14 k) : 119718
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, उड़द बेस्ट 200, धान 50 रुपए मंदा रहा। धनिया 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 10500 रहे। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। खाद्य तेल के भावों में स्थिरता रही।
भाव इस तरह रहे: गेहूं 2451 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3731, धान (1847) 2800 से 3501, धान (1718-1885) 2600 से 3951, धान (पूसा-1) 2400 से 3950, धान (1401-1846) 3800 से 4120, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5701, सरसों 6200 से 6800, सरसों नई 5300 से 6500, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9300, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8900, चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5300, चना पेप्सी 4800 से 5301, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2480, चंबल 2440, सदाबहार 2325, लोकल रिफाइंड 2230, दीप ज्योति 2335, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2480 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3110, कोटा स्वास्तिक 2800, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2820 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4150 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग