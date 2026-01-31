नौ बजे शुरू हुआ हवन, शाम चार बजे आरती के साथ समापन

ग्राम बोरिना में भगवान लक्ष्मीनाथ के नवनिर्मित मंदिर के निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शनिवार को पूर्णाहुति हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बोरिना सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूर्णाहुति पर सुबह 9 बजे हवन-पूजन प्रारंभ हुआ। जिसमें यजमानों ने आहुतियां देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दोपहर 12 बजे कथा का अंतिम सत्र शुरू हुआ, जिसका समापन शाम 4 बजे महाआरती के साथ हुआ। इस अवसर पर कथावाचक पंडित देवीचरण शर्मा ने श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के रिश्ते टिकते नहीं हैं, केवल निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता ही लंबे समय तक चलता है। भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लें, उसे निभाने की जिम्मेदारी स्वयं द्वारकाधीश की है। कथावाचक ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि जब तक मंदिर पूर्ण होकर उसमें भगवान श्रीलक्ष्मीनाथजी विराजमान नहीं हो जाते, तब तक सभी ग्रामीण एकजुट होकर पूर्ण लगन और श्रद्धा से सहयोग करें।