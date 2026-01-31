31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नौ बजे शुरू हुआ हवन, शाम चार बजे आरती के साथ समापन

ग्राम बोरिना में भगवान लक्ष्मीनाथ के नवनिर्मित मंदिर के निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शनिवार को पूर्णाहुति हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बोरिना सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूर्णाहुति पर सुबह 9 बजे हवन-पूजन प्रारंभ हुआ। जिसमें यजमानों ने आहुतियां देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दोपहर 12 [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 31, 2026

सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन, अंतिम सत्र 12 बजे शुरू हुआ

ग्राम बोरिना में भगवान लक्ष्मीनाथ के नवनिर्मित मंदिर के निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शनिवार को पूर्णाहुति हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बोरिना सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूर्णाहुति पर सुबह 9 बजे हवन-पूजन प्रारंभ हुआ। जिसमें यजमानों ने आहुतियां देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दोपहर 12 बजे कथा का अंतिम सत्र शुरू हुआ, जिसका समापन शाम 4 बजे महाआरती के साथ हुआ। इस अवसर पर कथावाचक पंडित देवीचरण शर्मा ने श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के रिश्ते टिकते नहीं हैं, केवल निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता ही लंबे समय तक चलता है। भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लें, उसे निभाने की जिम्मेदारी स्वयं द्वारकाधीश की है। कथावाचक ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि जब तक मंदिर पूर्ण होकर उसमें भगवान श्रीलक्ष्मीनाथजी विराजमान नहीं हो जाते, तब तक सभी ग्रामीण एकजुट होकर पूर्ण लगन और श्रद्धा से सहयोग करें।

शोभायात्रा में झूमे भक्त

कथा के उपरांत भगवान का विमान और श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभायात्रा निकाली गई। यह यात्रा गाजे-बाजे के साथ गांव के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर पहुंची। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर जमकर थिरके और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अंत में भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की।

सरोपा भेंट किया

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक अ​धिकारी रावतभाटा ब्रजमोहन यादव और पूर्व मुल्की पंचायत अध्यक्ष बसन्तीलाल अहीर रहे। जिसका श्याम बिहारी अहीर ने माला पहना, तिलक लगाकर और सरोपा भेंट कर स्वागत किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

Published on:

31 Jan 2026 08:11 pm

Hindi News / News Bulletin / नौ बजे शुरू हुआ हवन, शाम चार बजे आरती के साथ समापन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

बिना अनुमति ड्रिलिंग से टूटी नपा की पाइपलाइन, जवाहर वार्ड की पेयजल आपूर्ति ठप

betul news
बेतुल

मनरेगा संशोधन पर कांग्रेस भ्रम फैला रही: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल

patrika news
बेतुल

बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।
सिरोही

चांदी 2.70 लाख तथा सोना 1.83 लाख तक पहुंचा

Silver reached Rs 2.70 lakh and gold reached Rs 1.83 lakh.
भीलवाड़ा

सडक़ सुरक्षा के लिए बच्चे बने वॉलंटियर, माय भारत पोर्टल से जुड़ रहे छात्र

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.