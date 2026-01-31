जयपुर मैराथन 2026 : यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, रोडवेज बसों का भी बदला रूट, देखें पूरा मैप

रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट से रवाना होकर जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, जे.डी.ए. चौराहा, गांधी सर्किल, बजाज नगर तिराहा, ओटीएस चौराहा, मालवीय नगर पुलिया से बांए मुड़कर एपेक्स सर्किल से यू-टर्न, मालवीय नगर पुलिया, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एस.एल. कट, जवाहर सर्किल (यू-टर्न), एस.एल. कट, मालवीय नगर पुलिया, बजाज नगर तिराहा से बांए मुड़ते हुए टोंक फाटक पुलिया से यू-टर्न, बजाज नगर तिराहा, जेएलएन मार्ग, गांधी सर्किल, जे.डी.ए. चौराहा, त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट तक रहेगा।