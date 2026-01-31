जयपुर मैराथन 2026 : यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, रोडवेज बसों का भी बदला रूट, देखें पूरा मैप

फाइल फोटो-पत्रिका
जयपुर। शहर में मैराथन का आयोजन रविवार को किया जाएगा। मैराथन के दौरान शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट से रवाना होकर जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, जे.डी.ए. चौराहा, गांधी सर्किल, बजाज नगर तिराहा, ओटीएस चौराहा, मालवीय नगर पुलिया से बांए मुड़कर एपेक्स सर्किल से यू-टर्न, मालवीय नगर पुलिया, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एस.एल. कट, जवाहर सर्किल (यू-टर्न), एस.एल. कट, मालवीय नगर पुलिया, बजाज नगर तिराहा से बांए मुड़ते हुए टोंक फाटक पुलिया से यू-टर्न, बजाज नगर तिराहा, जेएलएन मार्ग, गांधी सर्किल, जे.डी.ए. चौराहा, त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट तक रहेगा।
मैराथन मार्ग पर सुबह 3 बजे से सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मैराथन के दौरान रामनिवास बाग से जवाहर सर्किल तक जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से एपेक्स सर्किल तक तथा बजाज नगर तिराहा से केंद्रीय विद्यालय नंबर-1 तक चलने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
इसी तरह त्रिमूर्ति सर्किल, सूचना केंद्र एवं घोड़ा सर्किल से आरोग्य पथ तिराहा की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को भी डायवर्ट किया जाएगा।
दिल्ली रोड से सिंधी कैंप आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी से एक्सप्रेस हाईवे, रोड नंबर-14, सीकर रोड, अलका तिराहा, चौमूं पुलिया, पानीपेच तिराहा, चिंकारा तिराहा व खासाकोठी होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी।
सिंधी कैंप से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें मयंक तिराहा, पारिक कॉलेज मोड़, झोटवाड़ा रोड, पानीपेच, चौमूं तिराहा, रोड नंबर-14, वी.के.आई. व एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली रोड जाएंगी।
आगरा रोड से सिंधी कैंप आने वाली बसें गुरुद्वारा मोड़, घाटगेट चौराहा, सांगानेर गेट, मानप्रकाश स्लिप लेन, अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, गौ प्रेस चौराहा व गौ हॉस्टल चौराहा से होकर चलेंगी। वहीं सिंधी कैंप से आगरा रोड जाने वाली बसें गौ हॉस्टल चौराहा, एम.आई. रोड, यादगार तिराहा, सांगानेर गेट, घाटगेट चौराहा व गुरुद्वारा मोड़ होते हुए आगरा रोड पहुंचेंगी। मैराथन मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूर्णतः निषेध रहेगी।
