31 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

IMD Warning: अगले 120 मिनट बारिश-ओलावृष्टि का खतरा, जयपुर सहित कई जिलों में देर रात ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम ने ली करवट, प्रदेश के 9 जिलों में सतर्कता, IMD ने जारी किया नाउकास्ट अलर्ट

जयपुर

Rajesh Dixit

Jan 31, 2026

Hailstorm Alert: जयपुर। राजस्थान में शनिवार रात अचानक मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तात्कालिक ‘नाउकास्ट वार्निंग’ जारी कर अगले 120 मिनट के भीतर तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार जयपुर, टोंक और अलवर जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

31 जनवरी रात 9 बजे जारी किया मौसम विभाग का अलर्ट

इसके अलावा भीलवाड़ा, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर और बूंदी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एक फरवरी को भी नौ जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। किसानों और आमजन को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

New Weather Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से 4 फरवरी तक बारिश का दौर
जयपुर
31 Jan 2026 10:32 pm

31 Jan 2026 10:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Warning: अगले 120 मिनट बारिश-ओलावृष्टि का खतरा, जयपुर सहित कई जिलों में देर रात ऑरेंज अलर्ट जारी
