जयपुर में फैक्टरी के अंदर भीषण धमाका : झारखंड के मजदूर की मौत, मैनेजर समेत दो गंभीर घायल, टिन शेड उड़ा

जयपुर। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम एक फैक्टरी में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। तेज धमाके के कारण फैक्टरी का टिन शेड पूरी तरह उखड़ गया और एक दीवार ढह गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि फैक्टरी मैनेजर सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।