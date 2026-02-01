Jaipur: इमरजेंसी वार्ड में महिला मरीज और डॉक्टर में चले लात-घूंसे, एक-दूसरे पर नोचने का आरोप, केस दर्ज

वहीं, भागीरथ नगर गोपालपुरा निवासी पूनम साहू ने रिपोर्ट दी कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। वह जयपुरिया अस्पताल आई। इमरजेंसी में दो इंजेक्शन भी लगाए तथा दस मिनट इंतजार करने के लिए कहा गया। दोबारा गईं तो डॉक्टर आपस में गपशप और फोन पर बात करने में मशगूल थे। उसने कहा कि बात बाद में कर लेना मुझे आप देख लो बहुत तेज दर्द है। एक चिकित्सक ने कहा कि यहां तो ऐसा ही होगा, किसी दूसरे अस्पताल में दिखा लो। विरोध करने पर फीमेल गार्ड और तीन चार चिकित्सकों ने लेबर रूम में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। मोबाइल छीन लिया।