प्रदूषण नियंत्रण की घटती प्राथमिकता क्या बेहतर स्वास्थ्य दे पाएगी?

केंद्रीय बजट में स्टील, ऊर्जा, सीमेंट जैसे भारी उद्योगों से कार्बन इकट्ठा करने, उपयोग और भंडारण के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर स्वच्छ उत्पादन को दिशा देने का प्रयास किया गया है। वहीं, नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी बीस हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है।युवा शक्ति को समर्पित बजट में संसाधनों के समान रूप से सभी वर्गों तक बंटवारे को कर्तव्य बोध के साथ संकल्पित करते हुए हरित मिशन के मद में भी दोगुने से अधिक राशि की वृद्धि की गई है। वायु प्रदूषण को लेकर प्रकट की जा रही गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर प्रस्तुत केंद्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण प्रावधानों में गत वर्ष की अपेक्षा 16 प्रतिशत की कमी करते हुए मात्र 1091 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि संबंधित वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए गत वर्ष की अपेक्षा आठ प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है। अब भी विडंबना यह है कि पर्यावरण के मूलभूत उद्देश्य बेहतर जीवन को इन सीमित पहल के जरिए हासिल किया जाना कठिन प्रतीत होता है।