New Weather Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से 4 फरवरी तक बारिश का दौर

इसके बाद 2 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 3 और 4 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।