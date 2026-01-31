New Weather Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से 4 फरवरी तक बारिश का दौर

IMD Heavy rain alert
Hailstorm Alert in Rajasthan:जयपुर . प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और मावठ की संभावना बन रही है।
विशेषज्ञों के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र के कई जिलों में मेघगर्जना, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।
इसके बाद 2 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 3 और 4 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बदलते मौसम का असर फसलों और दैनिक जनजीवन पर पड़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग